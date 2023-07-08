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        Artvin- Şavşat karayolunda heyelan

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:07
        Artvin- Şavşat karayolunda heyelan

        Nurbay USTA/ ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları karayoluna yuvarlandı. Ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluşan yolda ekipler, çalışma başlattı.

        Kentte etkili sağanak sonrası ArtvinŞavşat karayolunun 34 ve 44´üncü kilometrelerinde heyelanlar meydana geldi, yamaçtan kopan çamur halindeki toprak birikintisi taş ve kaya kütleleri yola savruldu. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda yamaçtan koparak yola sürüklenen toprak birikintisine saplanan bir otomobilde hasar oluştu. Ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluşan yolda ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA

        2023-07-08 18:06:51

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