Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Artvin-Şavşat kara yolunda 'kaya' tehlikesi; dağcılar temizlik için iş başında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:28
        Artvin-Şavşat kara yolunda 'kaya' tehlikesi; dağcılar temizlik için iş başında

        Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),(DHA)-ARTVİN-Şavşat kara yolunda düşme riski taşıyan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Sık sık kaya düşmesinin yaşandığı güzergahta, sürücüler de kalıcı tedbir alınmasını istedi.

        Artvin Karayolları 102'nci Şube Şefliği'nce ArtvinŞavşat kara yolunun 32'nci kilometresinde yamaçlarda düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Profesyonel endüstriyel dağcılar, kara yolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı. Kara yolu araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Dağcılar kayaları levye, kriko yönetimiyle temizledi. Kayalar düştükten sonra yamaçlara çelik ağ örtüleme yapılacak.

        'KELLE KOLTUKTA GEZİYORUZ'

        Yöre sakini Muhammet Şeyhoğlu, güzergahta sık sık kaya düşmelerinin yaşandığını belirterek, "Burada tünel yapılsın istiyoruz. Özellikle kış aylarında ve yağmur yağdığında burada kazalar meydana geliyor. Ulaşımda aksaklıklar oluyor. Kelle koltukta geziyoruz. Can güvenliğimiz yok. Kalıcı bir çözüm bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

        'KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

        Sürücü Nurullah Topçu da "Burada ekipler, canla başla çalışıyor. Onların da işleri tehlikeli. Sürücüler olarak burada sürekli kazalara şahit oluyoruz. Ne yapılırsa yapılsın kalıcı bir çözüm bulunamadı. Bizim de çoğu zaman can güvenliğimiz olmuyor" dedi.

        Filiz Yıldırım ise "Burası Artvin ve Şavşat yolunun bir kaderi oldu. Biz de köklü bir çözüm istiyoruz. Yollarda sık sık kazalar yaşanıyor. Ya da yollarda çalışmalar olduğu için ulaşım aksıyor. Bir çözüm bulunsun" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

        2023-08-02 13:27:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!

        Benzer Haberler

        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Artvin'de "Adli Yardım Projesi" protokolü imzalandı
        Artvin'de "Adli Yardım Projesi" protokolü imzalandı
        Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin Valisi Doruk'u ziyaret...
        Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin Valisi Doruk'u ziyaret...
        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı
        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı
        TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı
        TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı
        Artvin'de yaylaya çıkan vatandaşlar yazın kar topu oynadı
        Artvin'de yaylaya çıkan vatandaşlar yazın kar topu oynadı