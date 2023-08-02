Artvin-Şavşat kara yolunda 'kaya' tehlikesi; dağcılar temizlik için iş başında

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),(DHA)-ARTVİN-Şavşat kara yolunda düşme riski taşıyan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Sık sık kaya düşmesinin yaşandığı güzergahta, sürücüler de kalıcı tedbir alınmasını istedi.

Artvin Karayolları 102'nci Şube Şefliği'nce ArtvinŞavşat kara yolunun 32'nci kilometresinde yamaçlarda düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Profesyonel endüstriyel dağcılar, kara yolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı. Kara yolu araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Dağcılar kayaları levye, kriko yönetimiyle temizledi. Kayalar düştükten sonra yamaçlara çelik ağ örtüleme yapılacak.

'KELLE KOLTUKTA GEZİYORUZ'

Yöre sakini Muhammet Şeyhoğlu, güzergahta sık sık kaya düşmelerinin yaşandığını belirterek, "Burada tünel yapılsın istiyoruz. Özellikle kış aylarında ve yağmur yağdığında burada kazalar meydana geliyor. Ulaşımda aksaklıklar oluyor. Kelle koltukta geziyoruz. Can güvenliğimiz yok. Kalıcı bir çözüm bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

'KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Sürücü Nurullah Topçu da "Burada ekipler, canla başla çalışıyor. Onların da işleri tehlikeli. Sürücüler olarak burada sürekli kazalara şahit oluyoruz. Ne yapılırsa yapılsın kalıcı bir çözüm bulunamadı. Bizim de çoğu zaman can güvenliğimiz olmuyor" dedi.

Filiz Yıldırım ise "Burası Artvin ve Şavşat yolunun bir kaderi oldu. Biz de köklü bir çözüm istiyoruz. Yollarda sık sık kazalar yaşanıyor. Ya da yollarda çalışmalar olduğu için ulaşım aksıyor. Bir çözüm bulunsun" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2023-08-02 13:27:48