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        Artvin´de köyde çıkan yangında 5 ev, 2 samanlık, 2 ahır ve 1 traktör kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:54
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        Artvin´de köyde çıkan yangında 5 ev, 2 samanlık, 2 ahır ve 1 traktör kullanılmaz hale geldi
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        Mehmet Can PEÇE/ARTVİN, (DHA)ARTVİN merkeze bağlı Hızarlı Köyü´nde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etisiyle bitişikteki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev ve 2 ahır, 2 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Hızarlı Köyü Aliağagil mahallesinde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Köylülerin çabasına rağmen rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında, alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Ahşap evler ile ağır ve samanlıklar alev topuna dönüştü. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Durmuş Aydın, Cemal Aydın, Aslan Aydın ve Nuriye Aydın´a ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev ile bitişiğinde bulunan Casim Atalay´a ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve bir traktör de zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        `CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ´

        Yangınla ilgili açıklama yapan Vali Yılmaz Doruk, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Maalesef henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında evler tamamen yanmış olmasına rağmen can kaybı olmaması sevindirici olmuştur. Vatandaşlarımız zararlarını giderilmesi konusunda gereken yapılacaktır" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Mehmet Can PEÇE

        2023-08-08 22:53:36

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