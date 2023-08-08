Artvin´de yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de kesilerek yamaçtan yuvarlanan ağacın çarptığı Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan orman muhafaza memuru Engin Başer (59) hayatını kaybetti, sürücü Tamer Demirel ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sakalar köyünde meydana geldi. Orman üretimi yapan bir grup ağaçları kestikten sonra bir anda kesilen ağacın bayır aşağı yuvarlanması sonucu bölgeye görevli olarak gitmekte olan Artvin Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait araca çarptı. Çarpma sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı kazada kamyonetteki orman muhafaza memuru Engin Başer hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Tamer Demirel ise yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2023-08-08 22:57:24