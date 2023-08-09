Artvin´deki yangında, köylüler yaylaya çıktığı için evler boşmuş

Mehmet Can PEÇE/ARTVİN, (DHA)ARTVİN merkeze bağlı Hızarlı köyünde çıkan, 5 ev, 2 ahır, 2 samanlık ve 1 traktörün zarar gördüğü yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Köylülerin geçimini hayvancılıkla sağladığı ve yaylaya göç ettikleri için evlerin boş olduğunu belirten muhtar Osman Aktaş, "Eğer hayvanlar yaylaya çıkmasaydı en az 5-6 büyükbaş hayvan telef olurdu" dedi.

Merkeze bağlı Hızarlı köyü Aliağagil Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. Köylülerin çabasına rağmen rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında ahşap evlerle ağıl ve samanlıkları alevler sardı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında Durmuş Aydın, Cemal Aydın, Aslan Aydın ve Nuriye Aydın´a ait 2 katlı ahşap yapıdaki 4 ev ile bitişikteki Casim Atalay´a ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve 1 traktör de zarar gördü.

KÖYLÜLER YAYLAYA ÇIKMIŞ

Ekiplerin soğutma çalışması sonrası yaptıkları ön incelemelerde yangının 2 katlı ahşap evin elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yayla sezonu olması nedeniyle vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte yaylaya çıktığı için yanan evlerde kimsenin bulunmadığı, ahırların da boş olduğu belirtildi.

`KUNDAKLAMA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM´

Köy muhtarı Osman Aktaş, köylülerin çoğunun yaylada olduğunu belirterek, "O gün mahalledeki birçok kişi yaylaya gitmişti. Mahallede birkaç kişi vardı onlar da sıcaktan uyuyorlarmış. Yayladayken bana sizin mahalleden dumanlar yükseliyor diye haber verdiler. Ben de bu uyuyan vatandaşları aradım, uyandırdım, yangını görünce zaten panikten bana daha cevap veremediler. Ben de yayladan köye geldim. Köylünün birçoğu bu yangının elektrik tesisatından çıktığından şüpheleniyor. Ben 15 senedir muhtarım, kundaklama ve hatta öyle bir şey olacağını düşünmüyorum, zaten bizim öyle husumetlimiz de yok. Allah´tan hayvanlarımız hep yayladaydı. Eğer hayvanlar yaylaya çıkmasaydı en az 5-6 büyükbaş hayvanımız telef olurdu. Sayın Valimiz bizi ziyaret etti. Valimiz, ekiplere raporlarını yapmalarını ve bakanlığa yollamaları konusunda talimatları verdi. Buradaki ailelerin maddi durumu çok iyi değil, inşallah devlet biraz yardım yapar, biz de vatandaş olarak destek oluruz. En azından 5060 metrekare bir ev ve bir ahır yaparsak ikisi de aradan çıkarmış oluruz" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Mehmet Can PAÇE

2023-08-09 12:48:51