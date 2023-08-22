Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde, Çoruh Nehri´nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 3 ay önce kamyonuyla uçtuğu nehirde akıntıya kapılıp kaybolan Zübeyir Topal´a (41) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Çoruh Nehri kıyısında dün akşam saatlerinde balık avlayan kişiler, suda ceset olduğunu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan ekipler, erkeğe ait cesedi, kıyıya çıkardı. Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Cesedin, 23 Mayıs´ta Artvin-Şavşat kara yolunun 35´inci kilometresinde Çoruh Nehri'ne düşen 55 AIL 79 plakalı kamyonun akıntıya kapılıp kaybolan sürücüsü Zübeyir Topal'a ait olabileceği değerlendiriliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2023-08-22 12:02:34