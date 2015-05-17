Artvin'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de bir eve giren yılan, itfaiyenin müdahalesi ile elbise dolabının altından çıkartıldı; o anlar kameraya yansıdı.

Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanında inşa edilen konutların giriş katında oturan bir ailenin evine, dün akşam saatlerinde yılan girdi. Evlerinde yılan olduğunu fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, yılanı girdiği elbise dolabının altından çıkarttı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Evine ikinci kez yılan girdiğini söyleyen Songül Usta, "Hava sıcak olunca evlere fare, yılan, akrep girmeye başladı. Buna lütfen bir çare bulunsun; gerekli ilaçlama yapılmasını istiyoruz" dedi. İlçede son 1 ayda, 4 eve yılan girdiği, itfaiye ekiplerinin ise müdahalede bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-08-23 12:59:53