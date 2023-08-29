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        Artvin-Yusufeli kara yolunda heyelan kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:12
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        Artvin-Yusufeli kara yolunda heyelan kamerada
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        Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli içesinde yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları Artvin-Yusufeli kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu arada heyelan anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

        2023-08-29 12:11:01

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