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        Artvin'de tele takılarak mahsur kalan yavru ayı, kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:56 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:57
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        Artvin'de tele takılarak mahsur kalan yavru ayı, kurtarıldı
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        Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde tele takılıp, mahsur kalan yavru bozayı, ekipler tarafından iğne ile sakinleştirilerek kurtarıldı. Kurtarma anları kamerayla görüntülenen bozayı, doğaya bırakıldı.

        Yiyecek aramak için Şavşat köyüne inen yavru ayı, ağaçlar arasında dolaşırken ayaklarından ve belinden çelik tele takıldı. Mahsur kaldığı yerde ses çıkartan yavru ayıyı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye, Şavşat Milli Parklar ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin uzaktan uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdiği ayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tellerden kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ayı, kamyonetle, uygun bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı. Ayıyı kurtarma çalışmaları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yavru ayıyı gören Mustafa Altun, "Tele takılan ayı acı çekiyordu, gördük üzüldük, hemen milli parklar şefliğine haber verdik. Çalışma sonrası ekipler, ayıyı iğne ile uyuttuktan sonra telleri keserek kurtardılar. Bölgede ayı popülasyonu oldukça arttı. Bu konuda önlemler artırılmalı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Mehmet Can PEÇE

        2023-08-29 15:55:14

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