Artvin'de heyelan nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Heyelan nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapanırken, Hatila Vadisi'ndeki içme suyu borusu da patladı.

Kente dün etkili olan sağanak, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Hatila Vadisi Milli Parkı cam teras çevresinden geçen içme suyu borusu heyelan sonucu patladı. Vadi bölgesinde merkeze bağlı bazı köylerde, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş ve kayalar aktığı kara yolunu ulaşıma kapattı. Patlayan su borusunu onaran İl Özel İdare, Orman İşletme, Belediye ve DSİ ekipleri, kapalı 8 köy yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2023-08-30 15:02:50