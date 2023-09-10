Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        SMA'lı Deniz'in ilaca ulaşması için yardım kampanyası; Karadenizli sanatçılar da destek verdi

        ARTVİN'de20aylıkken SMA Tip-1 hastalığına yakalandığı belirlenen 1,5 yaşındaki Deniz Günay'ın ailesi, tedavi için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede birçok vatandaşın ilgi gösterdiği kampanyaya; Karadeniz'in sevilen sanatçıları Resul Dindar ve Selçuk Balcı da videolu mesajla destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        SMA'lı Deniz'in ilaca ulaşması için yardım kampanyası; Karadenizli sanatçılar da destek verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tuğba-Serkan Günay çifti, ayakta duramadığı için çocukları Deniz Günay'ı, 3 ay önce hastaneye götürdü. Burada Deniz'e, SMA Tip-1 hastalığı teşhisi koyuldu. Hastalık hakkında araştırma yapan aile, çocuklarını tedavi için yurt dışına götürmeye karar verdi. Özel bir hastaneden 1 milyon 819 bin 500 dolarlık teklif alan aile, daha sonra valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede birçok vatandaşın ilgi gösterdiği kampanyaya; Karadeniz'in sevilen sanatçıların Resul Dindar ve Selçuk Balcı'dan da destek geldi. Sanatçılar, sosyal medya hesaplarından çektikleri videolarla, Deniz'e destek çağrısında bulundu.

        'İNSANLAR SESİMİZİ DUYSUN İSTİYORUZ'

        Çocuklarının kaslarını kaybetmeden tedavi olması gerektiğini söyleyen anne Tuğba Günay, "Bu tedaviyi alan çocuklar, iyi duruma gelip yürüyor ve hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunun için bir kampanya başlattık. İzinlerimiz alıp, 1 haftadır devam ediyor. Şu an tedavi için aldığımız teklif, 1 milyon 819 bin 500 dolar. Aile olarak bunu altından kalkamayız. Hatta eşimiz, dostumuz, çevremiz de bunun altından kalamaz. O yüzden Deniz'in sesini herkese duyurup, herkesin desteği ile Deniz'i bir an önce ilacına kavuşturabilelim. Çünkü bizim çok vaktimiz yok. Etkili bir tedavi için Deniz'in 2 yaşına kadar tedavi olması gerekiyor. İnsanlar sesimizi duysun istiyoruz. Yoksa başaramayız. Gen tedavisini almaya karar verdikten sonra bir kampanya başlattık. Tanıdık tanımadık, herkes bize kol kanat geldi; sağ olsunlar etrafımızda muhteşem bir birliktelik var. Artvin, küçük bir yer; yüreği güzel insanları var. Çocuğumuzu çocukları gibi sardılar ama sadece Artvin yetmez" dedi.

        'TEDAVİ İÇİN BÜYÜK BÜTÇELER GEREKTİRİYOR'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular

        Benzer Haberler

        Artvin'deki futbol maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlandı
        Artvin'deki futbol maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlandı
        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi
        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi
        Artvin'deki motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Artvin'deki motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Artvinli iş insanının 52 yılda biriktirdiği eski eşyalar tarihi konakta ser...
        Artvinli iş insanının 52 yılda biriktirdiği eski eşyalar tarihi konakta ser...
        16 yaşındaki Hakan'dan 5 gündür haber yok
        16 yaşındaki Hakan'dan 5 gündür haber yok
        Artvin'de, balkondan düşen depremzede çocuk öldü
        Artvin'de, balkondan düşen depremzede çocuk öldü