Doğu Karadeniz'de yükseklere kar yağdı
ARTVİNveRize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağ etekleri beyaz örtüye büründü.
Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü. Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağ eteklerine, mevsimin ilk karı yağdı. Rize'de Kaçkar Dağı eteklerinde Derebaşı mevkisindeki konaklama tesisinin çevresi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü Artvin'in Şavşat ilçesi Tepebaşı köyüne bağlı 2 bin 950 rakımlı Sakorya Yaylası'nın üst kesimleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
'KAR, BİRAZ ERKEN DÜŞTÜ'