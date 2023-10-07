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        Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adamı komşuları kurtardı

        ARTVİN'inŞavşat ilçesi Cevizlik köyünde, hayvanlarını otlattığı merada ayının saldırısına uğrayan Mustafa Bilen (82), çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarıldı. Ayı tüfekle vurularak öldürülürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bilen´in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, "İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:10
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        Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adamı komşuları kurtardı
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        ARTVİN'inŞavşat ilçesi Cevizlik köyünde, hayvanlarını otlattığı merada ayının saldırısına uğrayan Mustafa Bilen (82), çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarıldı. Ayı tüfekle vurularak öldürülürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bilen´in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, "İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cevizli köyü, Dere Mahallesi´nde meydana geldi. Merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen, köye inen ayının saldırısına uğradı. Bilen´in yardım çığlıklarını duyan komşuları taş ve sopalarla ayıya saldırsa da sonuç alamadı. Bilen´i bir türlü bırakmayan ayı, tüfekle vurularak öldürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Bilen ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

        'İLÇEMİZDE BU TÜR VAKALAR SIK SIK OLUYOR'

        Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen´in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, "İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu durumdan köylerimizde yaşayan herkes mağdur ve şikayetçi. Ayı popülasyonu oldukça artmış. Artık bağımızı bahçemizi hayvanlarımız değil bizlerin canı bile tehlikede. Buraları ayılara mı bırakalım. Komşular yetişmeseydi babam şu an hayatta olmayabilirdi. Komşularımızdan Allah razı olsun" dedi.

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