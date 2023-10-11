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        Tartıştığı 3 kardeşi tüfekle öldürdü

        ARTVİN'in Şavşatilçesinde S.Y. (41), tartıştığı husumetli komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz'ı (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:40
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        Tartıştığı 3 kardeşi tüfekle öldürdü
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        ARTVİN'in Şavşatilçesinde S.Y. (41), tartıştığı husumetli komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz'ı (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 

        Olay, akşam saatlerinde Şavşat ilçesi Çavdarlı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle kardeş oldukları öğrenilen Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz´a ateş açtı. 3 kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Jandarma, suç aleti pompalı tüfek ile birlikte S.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. 3 kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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