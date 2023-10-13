Artvin´de kayak merkezinin kapıları kırıldı, eşyalar kullanılamaz hale geldi; şüpheli ayılar ARTVİN´deAtabarı Kayak Merkezi´ne ait tesislerin kapı ve pencereleri kırık, eşyaları ise kullanılamaz halde bulundu. Yerde kan izlerinin de olduğu tesise, aç kalan ayıların girdiği üzerinde duruluyor.

ARTVİN´deAtabarı Kayak Merkezi´ne ait tesislerin kapı ve pencereleri kırık, eşyaları ise kullanılamaz halde bulundu. Yerde kan izlerinin de olduğu tesise, aç kalan ayıların girdiği üzerinde duruluyor.

Merkezdeki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumda olan Atabarı Kayak Merkezi´ndeki Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü´ne ait 4 ahşap bina kapı ve pencereleri kırılmış, eşyaları ise kullanılmaz halde bulundu. Aç kalan ayıların girdiği tahmin edilen tesisler kullanılamaz hale gelirken, bölgeye giden Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Fikri Özkan tesislerin son halini cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, tesislerde kapı ve pencerelerin kırıldığı, eşyaların kullanılamayacak hale geldiği ve yerde kan izlerinin olduğu görülüyor.

KAN İZLERİNDEN AYI TAHMİNİ

Kapı ve pencereleri kıran ayının yaralandığı için kan izlerinin olduğunu tahmin ettiğini belirten Özkan, "Son zamanlarda Artvin ve ilçelerinde sık sık ayılarla ilgili haberler duyuyorum. Bu haberlere biz de konu olduk. Bu durum bence çok normal, çünkü onların yaşam alanları içindeyiz. Ayılar kurum binalarına, kayak evine ve diğer kuruluş binalarına hasar verdiğini duyduk, onun için geldik. Ayılar bu binalara girerek dolaplarda yiyecek aramışlar ve buldukları bal, reçel, şeker ve benzeri yiyecekleri yemişler. Binalarda maddi hasar meydana gelmiş" diye konuştu.