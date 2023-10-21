Yeni aldıkları motosikletle kazada ölen çift, toprağa verildi

NurbayUSTA/HOPA(Artvin)- BOLU'da, yeni aldıkları motosikletle yaptıkları kazada yaşamını yitiren Adem Bayrak (38) ile eşi Zeynep Bayrak (34), memleketleri Artvin'in Hopa ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Bolu'dan Ankara yönüne giden S.Ö. yönetimindeki 14 HB 177 plakalı otomobil ile Adem Bayrak yönetimindeki 08 ABK 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak, yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Bayrak çifti, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul´dan satın aldıkları yeni motosikletle memleketleri Artvin´e dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Hopa´ya gönderildi. Bayrak çifti için Hopa ilçesi Merkez Camisi´nde öğlende cenaze namazı kılındı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede, Bayrak ailesi fertleri, taziyeleri kabul etti. Adem ve Zeynep Bayrak çifti, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.