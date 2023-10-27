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        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama

        ARTVİN´degörevli 100 öğretmen, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kapsamında Hopa ilçesindeki iskelede yöreye özgü `Atabarı´ oynayarak kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:25
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        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
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        ARTVİN´degörevli 100 öğretmen, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kapsamında Hopa ilçesindeki iskelede yöreye özgü `Atabarı´ oynayarak kutlama yaptı.

        Hopa Kaymakamlığı, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kapsamında ilçe iskelesinde 100 öğretmenle etkinlik düzenledi. İskeleye gelen kentte farklı okullarda görevli 100 öğretmen, yöreye özgü `Atabarı´ oynadı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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