Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
ARTVİN´degörevli 100 öğretmen, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kapsamında Hopa ilçesindeki iskelede yöreye özgü `Atabarı´ oynayarak kutlama yaptı.
Giriş: 27.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:25
ARTVİN´degörevli 100 öğretmen, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kapsamında Hopa ilçesindeki iskelede yöreye özgü `Atabarı´ oynayarak kutlama yaptı.
Hopa Kaymakamlığı, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kapsamında ilçe iskelesinde 100 öğretmenle etkinlik düzenledi. İskeleye gelen kentte farklı okullarda görevli 100 öğretmen, yöreye özgü `Atabarı´ oynadı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.