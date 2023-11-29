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        Artvin'de cam seyir terasından düşen kadın öldü

        ARTVİN´deHatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:30
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        Artvin'de cam seyir terasından düşen kadın öldü
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        ARTVİN´deHatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı.

        Ola, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi. Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü. Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam´ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı. Sağlam´ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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