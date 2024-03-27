Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı
ARTVİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül (48) yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz (37) ağır yaralandı.
ARTVİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül (48) yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz (37) ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli'nden, şehir merkezine giden Gazeteci Fatih Tüysüz yönetimindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada, Fatih Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Tolga Gül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Fatih Tüysüz'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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