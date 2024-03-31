Artvin'de CHP'li Erdem başkan seçildi; 5 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti kazandı

ARTVİN’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Bilgehan Erdem belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 5’inde CHP, 3’ünde AK Parti kazandı.

Artvin'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 44,61’ini alan CHP'li Bilgehan Erdem belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 5 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 3 belediye başkanlığı kazandı. Ardanuç'ta AK Parti’li Emrah Yılmaz, Arhavi'de AK Parti’li Turgay Ataselim, Şavşat'ta AK Parti’li Durmuş Aydın, Borçka'da CHP’li Ercan Orhan, Hopa'da CHP’li Utku Cihan, Kemalpaşa'da CHP’li Erhan Yılmaz, Murgul'da CHP’li Mehmet Yıldırım, Şavşat'ta AK Parti’li Durmuş Aydın, Yusufeli’de CHP’li Barış Demirci seçimin galibi oldu.