Hopa'da aday Utku Cihan'lardan CHP'li olan başkanlığı kazandı

ARTVİN’in Hopa ilçesinde belediye başkanlığını CHP’li Utku Cihan kazandı, aynı adı taşıyan akrabası AK Parti’li Ati Utku Cihan ise ikinci sırada yer aldı.

Hopa ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 55,67’sini alan CHP’li Utku Cihan, belediye başkanı oldu. AK Parti’li uzak akrabası olan Ati Utku Cihan ikinci, Yeniden Refah Parti'li Mustafa Kestioğlu ise üçüncü sırada yer aldı. 2019'daki yerel seçimlerde CHP’den Taner Ekmekçi, Hopa Belediye başkanı olmuştu.

UTKU CİHAN