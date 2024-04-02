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        Kamyonet tünelde TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde tünelde TIR'a çarpan kamyonetteki İlyas Çelik (56), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:30
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        Kamyonet tünelde TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
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        ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde tünelde TIR'a çarpan kamyonetteki İlyas Çelik (56), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Uzundere mevkisindeki T24 tünelinde meydana geldi. Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki 34 KAY 260 plakalı çift kabinli kamyonet, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerine araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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