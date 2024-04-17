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        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIArtvin'de belediyeye ait depolama alanı ve çöp döküm tesisinde metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin 12 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:52
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        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Artvin'de belediyeye ait depolama alanı ve çöp döküm tesisinde metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin 12 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine uzak, sarp vadiden oluşan 5 dönümlük alanı küle çeviren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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