Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın (2)

Artvin'de belediyeye ait depolama alanı ve çöp döküm tesisinde metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin 12 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine uzak, sarp vadiden oluşan 5 dönümlük alanı küle çeviren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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