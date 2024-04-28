Artvin'de güreştirilen boğa, tribüne çıktı

İlçede yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi. 2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp, rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı.

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