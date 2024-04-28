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        Artvin'de güreştirilen boğa, tribüne çıktı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki festivalde güreştirilen boğalardan biri, duvarı aşıp seyircilerin arasına girdi Seyirciler kaçarken, olay anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:15
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        Artvin'de güreştirilen boğa, tribüne çıktı
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        ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki festivalde güreştirilen boğalardan biri, duvarı aşıp seyircilerin arasına girdi Seyirciler kaçarken, olay anı kameraya yansıdı.

        İlçede yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi. 2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp, rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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