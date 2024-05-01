Marketin önündeki yılanı itfaiyeciler yakaladı

Yusufeli ilçesi merkezi Kaçkar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki yılanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki engerek cinsi yılanı, yarım saatlik çalışma sonucu yakaladı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ekipler, yılanı, yerleşim yerlerinin dışına, ormana götürüp doğaya bıraktı.

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