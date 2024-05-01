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        Marketin önündeki yılanı itfaiyeciler yakaladı

        ARTVİN'de marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki engerek cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:25
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        Marketin önündeki yılanı itfaiyeciler yakaladı
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        ARTVİN'de marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki engerek cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

        Yusufeli ilçesi merkezi Kaçkar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki yılanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki engerek cinsi yılanı, yarım saatlik çalışma sonucu yakaladı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ekipler, yılanı, yerleşim yerlerinin dışına, ormana götürüp doğaya bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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