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        Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamerada

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğan, hakeme çarpıp, üzerinden geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:25
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        Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamerada
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        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğan, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçeye bağlı Alanbaşı köyünde meydana geldi. Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.

        Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu.

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