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        Artvin'de dereye düşen yavru karacayı kurtarma operasyonu kamerada

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde dereye düşen yavru karaca belediye personeli tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:30
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        Artvin'de dereye düşen yavru karacayı kurtarma operasyonu kamerada
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        ARTVİN’in Borçka ilçesinde dereye düşen yavru karaca belediye personeli tarafından kurtarıldı. Karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Artvin’in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi Köroğlu mevkisinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken İçkale deresine düşen yavru karacayı Borçka Belediyesi personeli Serdar Korkmaz, suya girerek kurtardı. Korkmaz, suda çırpınan karacayı boynuz ve ayaklarından yakalayarak, karaya çıkardı. Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi. Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak olan yavru karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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