7'nci kez taşınan ilçe yeşerdi; 'nakil ağaçlar' meyve verdi

ARTVİN'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı nedeniyle 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli ilçesinde, eski ilçeden binlerce kamyonla nakledilen verimli toprakla 150 dekarlık yeni tarım alanları oluşturuldu, 90 bini aşkın ağaç ve fidan, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla kökleriyle sökülüp, toprakla buluşturulduğu yeni yerleşim yerinde yeşerip, meyve verdi. İlçe halkı, seralarda ve kurdukları bahçelerinde olgunlaşan meyvelerin yanında, yetiştirdikleri sebzeleri toplamaya başladı.

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, 2 milyar metreküpü aşkın su depolandı.

153 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, baraj nedeniyle 7'nci kez taşınan Yusufeli’de eski ilçeden 50 bini aşkın kamyonla nakledilen verimli toprakla, 150 dekarlık yeni tarım alanları oluşturuldu, 90 bini aşkın ağaç ve fidan, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla kökleriyle sökülüp, toprakla buluşturuldu. Yetişmiş meyve ağaçlarının da nakledildiği yeni ilçeye, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikildi. Hobi bahçelerinin yer aldığı yeni ilçede, nakil ağaçlar yeşerip, ilk meyvelerini verdi. İlçe halkı, seralar ve kurdukları bahçelerinde olgunlaşan meyvelerin yanında yetiştirdiği sebzeleri toplamaya başladı.

İlçede yılın ilk mahsullerini hasat eden Şenay Gedikli, “Eski yerleşim yerimiz sular altında kaldı. Devletimiz bize burada hobi bahçesi verdi. Biz de ağaçların diplerini yeşillendirdik. Burada ağaçlarımıza bakıp, sulayarak hafta sonu dinleniyoruz" diye konuştu.

Hobi bahçesinde tarımla uğraşan Fatma Gedikli, “Devletimiz burada bize bir yamaçta yer verdi. Yerlerimiz sular altında kaldı. Burada yeşillik yapıyoruz ki, elimize bir şeyler kalsın. Şimdi patates, soğan, mısır ve fasulye ekiyoruz. Ağaçlarımız zaten dikilmişti" dedi.

Eski kiraz bahçelerinin sular altında kalmasıyla üretimlerinin azaldığını belirten çiftçi Gökhan Topçu "Şu an kiraz mevsimi, ilk kirazlarımız çıktı, toplamaya başladık fakat eski yoğunluk yok. Çünkü eski yerleşkedeki kirazlarımız yoğundu. Baraj nedeniyle sular altında kaldı. Şimdilik kendimize yetecek kadar var" ifadelerini kullandı.