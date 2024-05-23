Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

ARTVİN-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak yığını nedeniyle kapanan yolun temizlenmesi için bölgeye ekip sevk edildi.

Artvin-Erzurum kara yolunun Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyü mevkisinde saat 16.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş ve kayalar, yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelanla kapanan yolda, iş makineleriyle temizlik çalışması için bölgeye ekip sevk edildi. Taş düşmelerinin devam ettiği kara yolunda jandarma ve polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.