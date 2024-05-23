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        Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

        ARTVİN-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:40
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        Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
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        ARTVİN-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak yığını nedeniyle kapanan yolun temizlenmesi için bölgeye ekip sevk edildi.

        Artvin-Erzurum kara yolunun Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyü mevkisinde saat 16.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş ve kayalar, yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelanla kapanan yolda, iş makineleriyle temizlik çalışması için bölgeye ekip sevk edildi. Taş düşmelerinin devam ettiği kara yolunda jandarma ve polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

        Bölgede heyelan sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde, yamaçtan taşların yola yuvarlandığı, etrafın yoğun toz bulutuyla kaplandığı yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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