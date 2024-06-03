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        Üzerine bastığı yılanın ısırdığı kadın öldü

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken üzerine bastığı yılanın ısırdığı Gülşahin Çakmak (76), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:30
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        Üzerine bastığı yılanın ısırdığı kadın öldü
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        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken üzerine bastığı yılanın ısırdığı Gülşahin Çakmak (76), hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sebzeciler köyünde meydana geldi. İlçede tarımla uğraşan Gülşahin Çakmak, evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada, otların arasındaki yılana bastı. Yılanın ısırdığı Çakmak, komşuları tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çakmak, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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