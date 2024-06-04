3'ü otomobil bagajında, 11 kaçak göçmen yakalandı

ARTVİN’de polisin durdurduğu 2 otomobilde, 3’ü bagaja gizlenmiş 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin-Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde 2 otomobili durdurdu. Yapılan aramada 3’ü otomobillerden birinin bagajında gizlenmiş, 11 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Soruşturma kapsamında organizatör olduğu belirlenen şüpheli M.A.A. ve İ.A. da gözaltına alındı.