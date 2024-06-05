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        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı

        ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde tur teknesi, kıyıya 50 metre mesafede battı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:40
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        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
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        ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde tur teknesi, kıyıya 50 metre mesafede battı. Suya batan teknede bulunan 5 kişi, bölgede avlanan balıkçılar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay saat 21.30 sıralarında Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde Kaledibi İskele mevkisinde meydana geldi. Baraja açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su almaya başladı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya yardım çağrılarında bulundu. Çevredeki balıkçılar kazazedelerin yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. Suda çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. Bu arada ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya götürülen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mete Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, hastaneye gelerek tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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