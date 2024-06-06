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        Batan tur teknesinde yaralanan off-road sporcusu öldü

        ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan tur teknesinden suya düşen, balıkçıların kurtarıp kıyıya çıkardığı ve hastanede tedaviye alınan 5 yaralıdan Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:40
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        Batan tur teknesinde yaralanan off-road sporcusu öldü
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        ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan tur teknesinden suya düşen, balıkçıların kurtarıp kıyıya çıkardığı ve hastanede tedaviye alınan 5 yaralıdan Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş (35), hayatını kaybetti. Okumuş'un eşinin de yaralılar arasında yer aldığı teknede, arkadaşlarının doğum günü için tura çıktığı öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkisinde meydana geldi. Doğum günü kutlaması için baraja açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su aldı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, eşi Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya, yardım çağrısında bulundu. Çevredeki balıkçılar, kazazedelerin yardımına giderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. Suda can yelekleriyle çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçıların kurtardığı ve kıyıya götürülen 5 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KURTARMA ANLARI KAMERADA

        Alabora olan tekneden suya düşüp, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği, kurtarmaya yardım eden balıkçının, "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan kadının ise "Beni boşverin, ne olur Mete'yi çıkarın" dediği görüntülerde yer aldı.

        Yoğun bakım ünitesine tedaviye alınan, Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölümü üzüntüye neden olan 1 çocuk babası Okumuş'un cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi. Mete Okumuş'un, eşiyle yer aldığı teknede arkadaşlarının doğum günü için tura çıktıkları, dönüşe geçtikleri sırada da suya düştükleri öğrenildi.

        'CAN YELEKLERİNİ GİYDİK'

        Tedavileri süren diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yaşananları anlatan teknenin kaptanı Ümit Yerlikaya, "Teknenin alabora olacağını anlayınca, herkese can yelekleri verdik. Herkes yelekleri giydi, kısa süre sonra tekne suya gömüldü. Yelekler sayesinde su üzerinde kalabildik. Çığlık atınca yardıma yetiştiler" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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