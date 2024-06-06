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        Arhavi'de 12'nci 'Grassroots' heyecanı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 12'nci 'Grassroots' (Herkes İçin Futbol) Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:30
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        Arhavi'de 12'nci 'Grassroots' heyecanı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde 12’nci 'Grassroots’ (Herkes İçin Futbol) Şenliği düzenlendi. Küçükler kız ve erkek futbol müsabakalarının yapıldığı etkinlikte, çocuklar özgürce futbol oynayarak yeteneklerini sergiledi.

        Arhavi 12’inci’ Grassroots’ şenliği, anaokulu öğrencilerinin katılımıyla Arhavi Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi. Şenliğe; Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, ilçe protokolü, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer, Spor Yazarı ve Öğretim Üyesi Bülent Tuncay, Spor Spikeri Melih Gümüşbıçak, öğrenciler ve veliler katıldı. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen şenlikte 9’uncu etap olan küçükler kız ve erkek futbol müsabakaları da yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve konuşmaların ardından şenlikte yer alan çocuklar, baskı altında hissetmeden özgürce futbol oynayarak, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Futbol müsabakaları da gerçekleştirilen şenlikte yer alan müsabakalar sonunda minik öğrencilere katılım belgeleri de verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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