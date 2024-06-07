Batan tur teknesinde ölen off-road sporcusu son yolculuğuna uğurlandı

ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan gezi teknesinden göle düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş (35), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkisinde meydana geldi. Doğum günü kutlaması için baraja açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su aldı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, eşi Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya, yardım çağrısında bulundu. Çevredeki balıkçılar, kazazedelerin yardımına giderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. Suda can yelekleriyle çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçıların kurtardığı ve kıyıya götürülen 5 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.