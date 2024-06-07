Batan tur teknesinde ölen off-road sporcusu son yolculuğuna uğurlandı
ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan gezi teknesinden göle düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş (35), düzenlenen törenle toprağa verildi.
ARTVİN'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan gezi teknesinden göle düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş (35), düzenlenen törenle toprağa verildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkisinde meydana geldi. Doğum günü kutlaması için baraja açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su aldı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, eşi Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya, yardım çağrısında bulundu. Çevredeki balıkçılar, kazazedelerin yardımına giderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. Suda can yelekleriyle çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçıların kurtardığı ve kıyıya götürülen 5 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Tekne kazasında yaşamını yitiren Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş için memleketi Artvin'de cenaze töreni düzenlendi. Artvin Merkez Camisi’ndeki törene, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Ünsal, Okumuş’un ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Okumuş'un cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.