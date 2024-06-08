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        Artvin merkezli 3 ilde 600 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 21 tutuklama

        ARTVİNmerkezli İstanbul ve Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:40
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        Artvin merkezli 3 ilde 600 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 21 tutuklama
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        ARTVİNmerkezli İstanbul ve Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyon anları jandarma kamerasına yansırken, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, “Örgüt üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri sırasında, hesaplar arası yaptıkları para transferi hacminin yaklaşık 600 milyon lira olduğu, incelenen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda tespit edilmiştir” dedi.

        Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’, 8 ay önce kentte 2 kişinin telefonla dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’nın araştırma ve takibi sonucunda, elebaşlığını ‘Cey-Cey’ lakaplı C.Ö'nün yaptığı dolandırıcılık suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmalarında, örgütün nitelikli dolandırıcılık faaliyeti kapsamında mağdurları, genellikle ileri yaş grubundan seçtikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin, kurulan çağrı merkezinden vatandaşları arayıp kendilerini İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat olarak tanıttıkları, adli para cezasının son günü olduğunu ve ödemedikleri takdirde cezanın hapis cezasına çevrileceğini söyleyerek para aldıkları teknik takiple belirlendi.

        21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan örgüt üyelerinin banka hesaplarında bulunan miktar hariç, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 13 araç, 2 ev, şirket, 164 banka ve 2 de kripto para hesabına el konuldu. Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        ‘PARA TRANSFERİ HACMİ YAKLAŞIK 600 MİLYON LİRA’

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, asayiş bilgilendirme toplantısında, güvenlik güçlerince mayıs ayından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı. Kentin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın emrinde olacaklarını belirten Ünsal, operasyon kapsamında bir çağrı merkezinde 20 masaüstü bilgisayar, 40 cep telefonu, 65 sim kart, 9 bankamatik kartı, 6 flaş bellek, 3 hard disk ve hafıza kartı ele geçirildiğini duyurdu. Ünsal, "Organize suçlarla mücadele kapsamında, ilimizde mayıs ayı içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bir organize suç örgütüne yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklanmıştır. Örgüt üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri sırasında, hesaplar arası yaptıkları para transferi hacminin yaklaşık 600 milyon lira olduğu, incelenen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda tespit edilmiştir" dedi.

        Bu arada operasyon ve belirlenen adreslere eş zamanlı baskın anları da jandarma kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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