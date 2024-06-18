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        Artvin'de cip dereye yuvarlandı: 4 yaralı

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dere yatağına yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:20
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        Artvin'de cip dereye yuvarlandı: 4 yaralı
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dere yatağına yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kireçli köyünde meydana geldi. Özkan Savaş’ın kontrolünü yitirdiği 34 EJA 821 plakalı cip, dereye yuvarlandı. Dere yatağında ters dönen aracın sürücüsü Savaş, yanındaki eşi Nurdane Savaş ve Turgut ve İfaze Erdem çifti yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şavşat ve Artvin devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan ve vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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