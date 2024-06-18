Artvin'de cip dereye yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kireçli köyünde meydana geldi. Özkan Savaş’ın kontrolünü yitirdiği 34 EJA 821 plakalı cip, dereye yuvarlandı. Dere yatağında ters dönen aracın sürücüsü Savaş, yanındaki eşi Nurdane Savaş ve Turgut ve İfaze Erdem çifti yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şavşat ve Artvin devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan ve vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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