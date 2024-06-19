Yusufeli Barajı'nda tam kapasite enerjide son denemeler

ARTVİN'de inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, 1 milyar 938 milyon metreküp su depolandı. Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli'nde, son denemeler sürerken, su seviyesinin 710 kotuna ulaşmasıyla tam kapasite enerji üretim aşamasına geçilecek. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine yıllık 6 milyar liralık katkı sağlayacak. Son denemelerden sonra Yusufeli, ülkeye katkılarına devam edecek" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. Baraj havzasında su yüksekliği 707,15 metreye, depolanan su miktarı ise 1 milyar 938 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, kısa sürede tam kapasite enerji üretim aşamasına geçilecek. Dürbünlerinin döndüğü, ıslak testler ve son denemelerin sürdüğü Yusufeli Barajı'nın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.

'BARAJ, 2,5 MİLYONLUK ŞEHRİ AYDINLATACAK' Barajdaki çalışmaları yakından takip eden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, su seviyesinin 24 Haziran'da 710 metre seviyesine çıkacağını belirterek, "Çoruh Nehri'nin bilezikleri, gerdanlıkları diye tabir edilen baraj silsilesinin sonuncusu Yusufeli Barajı'nda 1 milyarı aşkın kilovatsaat elektrik üretildi. Elektrik üretimi süren barajda, 3 ünitede denemeler yapılıyor. Bunların kabulleri gerçekleşiyor. Su seviyesi 24 Haziran'da 710 metre seviyesine çıkacak. 710, en yüksek kot seviyesi. Orada biraz beklenecek, barajın durumu incelenecek" dedi.