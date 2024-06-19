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        Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı (2)

        MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİRize'de, eşi Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile yaşadığı lojmandaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Aylin Ekşi, memleketi Artvin'de merkeze bağlı Erenler köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:00
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        Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı (2)
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        MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİ

        Rize'de, eşi Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile yaşadığı lojmandaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Aylin Ekşi, memleketi Artvin'de merkeze bağlı Erenler köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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