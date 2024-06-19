Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı (2)
MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİRize'de, eşi Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile yaşadığı lojmandaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Aylin Ekşi, memleketi Artvin'de merkeze bağlı Erenler köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİ
Rize'de, eşi Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile yaşadığı lojmandaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Aylin Ekşi, memleketi Artvin'de merkeze bağlı Erenler köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
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