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        Artvin'de sağanak; yollar göle döndü

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:10
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        Artvin'de sağanak; yollar göle döndü
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        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

        İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur, bu sabah sağanağa çevirdi. Sağanak nedeniyle ilçede bazı noktalarda mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı. Kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Ekiplerin erken müdahalesiyle birçok yerde olası taşkınların önüne geçildi.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        Arhavi Belediyesi, su baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun yağışlar sonrasında, ekiplerimiz hızla harekete geçerek kısa süren su taşkınlarını önlem altına aldı. Yaklaşık 50 personel ve birçok iş makinesiyle gerçekleştirilen başarılı müdahaleler sonucunda, çevrede olası büyük afetlerin olmaması hepimizi derinden sevindirdi. Ekiplerimiz şu an olası yeni yağış ve taşkınlar için hazırda beklemektedir. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereken tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Arhavi halkının güvenliği ve refahı için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Arhavi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Güç birliği içinde, olası risklere karşı birlikte hazırız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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