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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Artvin'de

        KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:20
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Artvin'de
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        KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini ziyaret etti. Orgeneral Bayraktaroğlu, baba ocağı Kılıçkaya köyünde sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bölgedeki komutanlıkları denetlemek üzere bulunduğu Doğu Karadeniz’de memleketi Artvin’e de geldi. Orgeneral Bayraktaroğlu, Artvin’in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini ziyaret etti. Baba ocağı Kılıçkaya köyünde sevgi gösterileriyle karşılanan Bayraktaroğlu, köy kahvesinde hemşehrileriyle sohbet etti. Yeni ilçede Yusufeli Kaymakamlığı’nı da ziyaret eden Orgeneral Bayraktaroğlu, burada şeref defterini imzaladı.

        Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na ziyaretleri anısına Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu tarafından plaket takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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