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        Artvin Yusufeli'de tünelde çökme

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesi yolundaki T-14 tüneli, beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:19 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:25
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        Artvin Yusufeli'de tünelde çökme
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        ARTVİN'in Yusufeli ilçesi yolundaki T-14 tüneli, beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler tünelde çalışma başlatırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

        Artvin-Yusufeli kara yolundaki 2 bin 460 metre uzunluğundaki T-14 tünelinin, üst beton korunağının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle tünel içindeki beton bloklar kara yoluna düştü. Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, tünelde çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin tüneldeki çalışmaları sürerken, ulaşım da alternatif yoldan sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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