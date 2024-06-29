Artvin Yusufeli'de tünelde çökme

Artvin-Yusufeli kara yolundaki 2 bin 460 metre uzunluğundaki T-14 tünelinin, üst beton korunağının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle tünel içindeki beton bloklar kara yoluna düştü. Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, tünelde çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin tüneldeki çalışmaları sürerken, ulaşım da alternatif yoldan sağlanıyor.

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