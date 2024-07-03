Artvin'de kaçakçılık operasyonuyla 1,5 milyon liralık vergi kaybı önlendi

ARTVİN Valisi Cengiz Ünsal, haziran ayında kentteki güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda 1 milyon 544 bin 670 liralık vergi kaybının önlendiğini belirten Ünsal, geçen ay meydana gelen 247 asayiş olayının yüzde 91'inin aydınlatıldığını duyurdu.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Valilik toplantı salonunda, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, haziran ayında kentteki güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ünsal, il genelinde terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri, organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, asayiş ve trafik suçlarına ilişkin yoğun ve kararlı bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Artvin’in huzur ve güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların emrinde olacaklarını belirten Ünsal, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren ‘Artvin’imizin huzuru Türkiye’nin huzurudur’ diyerek çıktığımız bu yolda, huzurumuzu bozmak isteyen kim olursa olsun, asla taviz vermeden çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz ve Adli Teşkilatımızla birlikte ilimizin huzur ve güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın emrinde olacağız” dedi.

‘TERÖR OPERASYONLARINDA 5 KAT ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR’ Artvin'de terörle mücadele kapsamında haziran ayında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Ünsal, “FETÖ'den, bölücü terör örgütü PKK’ya, aşırı sol terör örgütlerinden, dini istismar eden terör gruplarına kadar her türlü terör örgütü ile amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizde haziran ayı içerisinde icra edilen terör operasyonları kapsamında, TKP/ML Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilen 5 internet adresinin adli makamlarca kapatılması sağlanmıştır. 2023 yılının aynı dönemine göre terör operasyonlarında 5 kat artış sağlanmıştır. Bu operasyonlarımıza, son terörist; ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞUNA 11 OPERASYON Ünsal, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında da 11 operasyonda yakalanan 5 organizatörün 3’ünün tutuklandığı, yakalanan 39 düzensiz göçmenden, 28’inin geri gönderme merkezleri aracılığıyla sınır dışı edildiğini duyurdu. ‘UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’ Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmaları anlatan Vali Ünsal, şunları kaydetti: "İnsanımızı sosyal ve ekonomik hayattan koparan, aile ilişkilerine zarar veren, çeşitli suçların işlenmesine zemin oluşturan ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu ile mücadeleyi kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz. Geleceği zehirlemek isteyenlerin daima karşısında olacağız ve bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda haziran ayı içerisinde ilimiz genelinde 4 narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda; 84 adet sentetik ecza maddesi, 6,33 gram esrar maddesi, 0,92 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Narkotik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ederek; sokaklarımızı, uyuşturucu ve zehir tacirlerinden temizleyeceğiz.”

‘KAÇAKÇILARIN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’ Organize suç örgütleri ve kaçakçılık ile mücadelenin de aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ünsal, “Silah ve mühimmat, akaryakıt, tütün mamulleri, alkollü içki, emtia, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı başta olmak üzere tüm kaçakçılıklara karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Son 1 ayda kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 18 operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu operasyonlar kapsamında; 178 bin boş makaron, 8 bin 598 paket sigara, 6 bin 835 paket bandrolsüz tütün, 186 litre kaçak içki, 73 paket elektronik sigara tütünü, 1 sahte çek ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla kaçakçıların ensesinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘1 MİLYON 544 BİN 670 LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ’ Gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda 1 milyon 544 bin 670 liralık vergi kaybının önlendiğini aktaran Vali Ünsal, kentte geçen ay meydana gelen 247 asayiş olayının yüzde 91'inin aydınlatıldığını da duyurdu. Vali Ünsal, şunları söyledi: “Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar diğer bir önemli husustur. İlimizde son 1 ay içerisinde; 0 ile 5 yıl aralığında hapis cezası alan 47 kişi, 5 ile 10 yıl aralığında hapis cezası alan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 1 kişi, ifadeye yönelik aranan 147 kişi olmak üzere toplam 198 aranan şahıs kolluk kuvvetlerimizin yoğun çalışmaları neticesinde yakalanarak, adli mercilere teslim edilmiştir. 2023 yılı aynı dönemine göre aranan şahıs yakalamalarında yüzde 35 artış sağlanmıştır. Son aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edilene kadar, operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir.”