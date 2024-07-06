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        Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi

        ARTVİN'de 43'üncü Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:05
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        Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi
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        ARTVİN'de 43'üncü Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Kentte bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin 3'üncü gününde boğa güreşi heyecanı sürüyor. Şehir merkezine 8 kilometre mesafede, 1200 rakımlı Kakfasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen güreşler için günler önce bölgeye gelen izleyiciler, kurdukları çadırlarda konaklayıp, kıyasıya geçen boğa güreşlerini heyecanla izledi. Yaklaşık 20 bin kişinin takip ettiği festivalde; toplam 800 bin lira ödül verilecek. Etkinlikler, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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