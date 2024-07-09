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        Artvin'de ev ve samanlık yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev ve samanlık küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:20
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        Artvin'de ev ve samanlık yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev ve samanlık küle döndü. İtfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Şavşat'a bağlı Akdamla köyünde İskender T.'ye ait evde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın çevredeki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 2 kişi, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, hastaneye kaldırılırdı. Yangında ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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