Artvin'de ev ve samanlık yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Şavşat'a bağlı Akdamla köyünde İskender T.'ye ait evde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın çevredeki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 2 kişi, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, hastaneye kaldırılırdı. Yangında ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev ve samanlık küle döndü. İtfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

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