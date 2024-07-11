Kapalı kiliseye taş üzerinden ziyaret

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 1200 yıl önce Gürcü Krallığı tarafından inşa edilen İşhan Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları 2016'da tamamlandı ancak zemininde arkeolojik bulgular ile mozaiklere rastlanılınca tarihi yapı ziyarete açılamadı. Mozaiklerin camlı yapı ile korunması için yeni proje planlanırken, köye gelen turistler, kilitli kapısının önüne üst üste koydukları taşların üzerine çıkıp, camdan bakarak kilisenin içerisini görmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı İşhan köyünde dönemin Gürcü Krallığı tarafından yaklaşık 1200 yıl önce yaptırılan, 35 metre uzunluğunda 20,75 metre genişliğindeki İşhan Kilisesi'nde Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyona alındı. Aslına uygun Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde sürdürülen çalışmalarla 2013'te başlatılan restorasyon, 3 yılda tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1987 yılında korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları arasına alınan kilisenin zemininde arkeolojik bulgular ile mozaiklere rastlanılınca tarihi yapı ziyarete açılamadı. Mozaiklerin camlı yapı ile korunması için yeni proje planlanırken, köye gelen özellikle Gürcülerin yanı sıra yerli turistler, kilitli kapısının önüne üst üste koydukları taşların üzerine çıkıp, camdan bakarak kilisenin içerisini görmeye çalışıyor. Ziyaretçiler, meraklı gözlerle kilisenin içini camdan gözlemleyebiliyor. İnanç turizmi kapsamında Gürcistan'dan gelen turistler, tarihi kilisenin kapılarının ziyarete açılmasını bekliyor.

'TURİSTLER TAŞLARIN ÜZERİNDEN ÇIKARAK İÇERİYE BAKIYOR' İşhan köyü muhtarı Nusret Koç, turistlerin içeriyi görmek için taş üzerine çıktığını söyleyerek, "Burasının restorasyonu 2016 tamamlandı ancak yaklaşık 8 yıldır kapılarını açamıyoruz. Buranın bir an önce açılmasını istiyoruz. Yıllık 30 bin turistin geldiği kilise, ziyarete açılmasıyla devlete ve millete çok katkı sağlayacaktır. Bu sayıyı 50 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Buranın kapısı kapalı olduğu için gelen turistler taşların üzerinden çıkarak, içeriye camdan bakıyor. Gelenler içeriye görmeden geri dönüyor" dedi.