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        Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor (2)

        BAKANURALOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN AİLESİNE ZİYARETUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' resmi açılış töreninin ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:20
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        Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor (2)
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        BAKANURALOĞLU’NDAN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN AİLESİNE ZİYARET

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin’de 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' resmi açılış töreninin ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan Özel Harekat Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti. Uraloğlu, şehit Dursun Acar’ın memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Küplüce köyünde yaşayan annesi Fatma Acar, babası Nebi Acar ve eşi Özgül Acar ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Dursun Acar’ın Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde canını feda eden isimlerden biri olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi. 

        Uraloğlu, şehit ailesinin acısını paylaştığını belirterek, 15 Temmuz gecesi Türkiye için canını ortaya koyan kahramanların tüm Türkiye’nin kalbinde yaşadığını söyledi. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Uraloğlu, şehit ailelerinin yalnız olmadığını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Milli birliğimize, özgürlüğümüze ve irademize karşı gerçekleştirilen bu kalkışmada gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizde 15 Temmuz direninin feraseti ve dik duruşu oldukça kimse bu devlete diz çöktüremeyecektir, bileğimizi bükemeyecektir” dedi. 

        Bakan Uraloğlu, ayrıca Dursun Acar’ın anısını yaşatmak için hazırlanan özel odasını da ziyaret ederek anı defterine duygularını da yazdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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