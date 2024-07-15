Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak sele döndü

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak sele döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel sularının aktığı caddeler nehre dönerken, sokaklarda göletler oluştu.

        İlçede gün boyu sonra etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel sularıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel nedeniyle menfezlerin tıkanması sonucu birçok ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede sağanak sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonrası ekiplerce yollarda temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Artvin'de "25. Yıl Hopa Plaj Voleybolu Uluslararası Özel Turnuvası" düzenle...
        Artvin'de "25. Yıl Hopa Plaj Voleybolu Uluslararası Özel Turnuvası" düzenle...
        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerle bir araya geldi
        Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor (2)
        Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor (2)
        Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti
        Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü açılış tören...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü açılış tören...
        Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor
        Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor