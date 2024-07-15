Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak sele döndü
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel sularının aktığı caddeler nehre dönerken, sokaklarda göletler oluştu.
İlçede gün boyu sonra etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel sularıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel nedeniyle menfezlerin tıkanması sonucu birçok ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede sağanak sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonrası ekiplerce yollarda temizlik çalışması başlatıldı.
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