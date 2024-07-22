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        Yusufeli'de kaya düşen ev hasar gördü; o anlar kamerada

        ARTVİN'de, baraj nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Yeniköy köyünde, heyelan sonucu yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş evde, hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:40
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        Yusufeli'de kaya düşen ev hasar gördü; o anlar kamerada
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        ARTVİN'de, baraj nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Yeniköy köyünde, heyelan sonucu yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş evde, hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İlçede yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak 7 köyden biri olan, 58 haneli Yeniköy köyünün taşındığı yeni yerleşim yerinin üst tarafındaki sarp yamaçta taş düşme riskine karşı bazı evler tahliye edildi. Bölgede dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan taş ve kayalar, yuvarlanarak boş haldeki tek katlı eve isabet etti. Yatak odası duvarını yıkan dev kaya, evin salon bölümüne kadar ulaştı. Ev ile köyü çevreleyen istinat duvarlarında hasar oluşurken, kaya düşme anları da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; taşların yamaçtan hızla düştüğü, çevreyi toz bulutu sardığı anlar yer alıyor.

        Bölgede ekipler iş makinesiyle kayaların kaldırılması için çalışma başlatırken, aynı köyde 16 Temmuz'da meydana gelen heyelanda da yamaçtan kopan kayalar bazı evlere zarar vermişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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