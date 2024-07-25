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        Berberden çıktıktan sonra kayboldu; 'anons'lu gönüllü arama timi kuruldu

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde berberden çıktıktan sonra kaybolan Metin Başar (70) için ilçedeki hoparlörlerden anons edilerek toplanan gönüllü 100'ü aşkın vatandaş, arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:30
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        Berberden çıktıktan sonra kayboldu; 'anons'lu gönüllü arama timi kuruldu
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesinde berberden çıktıktan sonra kaybolan Metin Başar (70) için ilçedeki hoparlörlerden anons edilerek toplanan gönüllü 100'ü aşkın vatandaş, arama çalışması başlattı. Aralarında gönüllü arama timi oluşturan grubun çalışmalarında Başar’a ait bir ize rastlanılmadı.

        İlçeye bağlı Cevizli köyünde ailesiyle yaşayan Metin Başar, 22 Temmuz'da tıraş olmak için çıktığı evine bir daha geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. İlçede AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede, Başar'ın en son tıraş olduğu berberden çıkıp, yürüdüğü tespit edildi. Ancak yapılan arama çalışmalarından netice alınamadı. Aramalardan sonuç elde edemeyen ailesi, Başar'ı bulmak için ilçe sakinlerinden yardım istedi. İlçe belediyesine ait hoparlörlerden arama-kurtarma çalışması yapılacağı yönünde anonslar yapıldı. Anonsları duyan bazı vatandaşlar, ilçe merkezinde bildirilen alanda toplandı. Aralarında gönüllü arama timi oluşturan 100'ü aşkın kişi, gruplar halinde Başar için bölgede arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda kayıp Metin Başar'a dair bir ize rastlanılmadı.

        'ANONSLAR YAPILDI, HALK SOKAKLARDA'

        Metin Başar'ın oğlu Fikret Başar herkesin arama çalışmalarına destek verdiğini söyleyerek, "Pazartesi gecesinden itibaren buradayız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençler olsun, herkes gece-gündüz babamı arıyorlar ama bulunamadı. Bizim üzüldüğümüz konu bu. Anonslar yapıldı, halk sokaklarda aramaya çıktı, gruplar halinde arıyorlar. Herkes gecesini gündüzüne kattı, arama çalışmasına destek verdi. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

        Aramalara destek veren gönüllülerden Yaşar Başar da "Metin abimiz pazartesi günü kayboldu. İstanbul'dan geldim ama kendisi görmek nasip olmadı. Emniyet personeli, AFAD, Şavşat halkı topyekun aramaya çıktı. İnşallah hayırlı bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        'DUYUNCA KATILMAYA KARAR VERDİK'

        Aramalara destek veren öğrenci Esra Çay ise "İlçemizde yaşlı bir amcamız kayboldu. Kendisini tanımıyorum. Arama çalışması olacağını duyunca katılmaya karar verdik. Ekiplere ve ailesine yardımcı olmak için buradayız. İnşallah tez zamanda bulunur" dedi.

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